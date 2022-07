Primăria Braşov ”plantează” copaci high-tech Primaria Brasov va monta un copac realizat cu ajutorul bio-tehnologiei, care are o capacitate de filtra aerul egala cu ea a 275 de arbori, functionand pe baza unor ventilatoare care curata aerul ca trece prin niste panouri din muschi. Costul acestuia este estimat la 330.000 de lei. „Un copac urban va filtra aerul din centrul Brasovului. Primaria administrata de Allen Coliban a inceput procedura de cumparare a acestui sistem inteligent cu o capacitate de filtrare a aerului egala cu cea a 275 de arbori”, anunta, sambata, USR intr-o postare pe Facebook. Instalatia functioneaza pe baza de ventilatoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

