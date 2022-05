Primăria Borănești, amendată cu 15 mii de lei de Garda de Mediu Ialomița Un adevarat dezastru ecologic a fost descoperit de Garda de Mediu Ialomița la marginea localitații Boranești. Comisarii au facut verificari dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu resturi de animale aruncate intamplator la o groapa de gunoi neconforma. Administrația locala din Boranești a fost sancționata cu 15 mii de lei. Principalii vinovați, in atenția autoritaților Vineri, 22 aprilie a.c., fost comisar șef al Garzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, a facut publice pe internet mai multe imagini in care a surprins resturi de animale aruncate, la voia intamplarii, la marginea... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

