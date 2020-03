Primăria Blaj a început montarea dozatoarelor cu dezinfectant, în scările de bloc din municipiu Incepand de astazi, 31 martie 2020, la toate cele 120 de scari de bloc din municipiul Blaj se monteaza dozatoare cu dezinfectant. Autoritațile estimeaza ca aceasta operațiune va dura aproximativ 72 de ore. Toți cei care locuiesc la bloc sunt rugați sa foloseasca dozatoarele cu mare atenție, astfel incat acestea sa funcționeze pe tot parcursul starii de urgența, conform masurilor prevazute de ordonanțele militare emise de Guvern: – dezinfectați-va mainile la intrarea in scara blocului, dupa ce va intoarceti de afara (inainte de a pleca din casa, spalați-va bine pe maini, cu apa calda și sapun);… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

