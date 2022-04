Primăria Bistrița despre ilegalitățile de la centrul de vaccinare al SVSU: „Municipalitatea oferă anchetatorilor sprijin” Primaria Bistrița a venit cu un punct de vedere in legatura cu descinderile polițiștilor DGA de la centrul de vaccinare din cadrul SVSU Bistrița, serviciu aflat in subordinea municipalitații. Primaria spune ca va oferi anchetatorilor tot sprijinul pentru clarificarea situației. Doi asistenți medicali de la SVSU Bistrița, care activeaza la centrul de vaccinare al instituției au fost reținuți pentru 24 de ore, dupa ce oamenii legii au descoperit ca aceștia luau mita pentru vaccinari fictive. Se pare ca cei doi sunt filați de anchetatori de luni bune, iar unul a fost prins ieri in flagrant in timp… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

