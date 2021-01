Stiri pe aceeasi tema

- SC COMBUSTLEMN SRL, beneficiar al contractului de finanțare nr. 5511/20.05.2020, incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia,…

- IMPORTANT… A fost aprobat in ședința extraordinara proiectul accesat de Primaria Barlad prin Axa 13 “Imbunatațirea serviciilor sociale, educaționale și recreative in Municipiul Barlad” . Au participat 16 consilieri locali, dintre care unul nu a participat la vot, iar proiectul a fost aprobat cu 15 voturi…

- START BUN… Anul incepe in forța pentru tanarul primar al comunei Tutova, Ion Corciova. A fost deja scos la licitație pe SEAP un proiect foarte așteptat, mai precis „Proiectare- faza adaptare la amplasament, execuție lucrari și asistența tehnica din partea proiectantului combustibil gaz „Sala de educație…

- Valoarea punctului de pensie va continua sa se majoreze anual pentru a acoperi rata inflatiei si minim 58,5% din rata de crestere a salariului mediu brut pe economie, potrivit potrivit Programului de guvernare depus miercuri dimineata la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu. Programul de guvernare…

- APROBARE… Consilierii barladeni au votat in unanimitate „Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) precum si executia obiectivului de investitii „Asfaltare strazi in cartierele Munteni – Podeni. Se va face asfaltarea a 29.162,5 metri liniari de strazi, insemnand…

- FARA RUSINE… Dupa ce, de foarte multe ori, in Consiliul Local Husi, s-a adus vorba despre faptul ca localnicii cu mai putin spirit civic, fac ce fac si distrug amenajarile din spatiile verzi si din locurile de joaca pentru copii, iata ca cineva scoate la iveala o poza care dovedeste cumva acest lucru.…

- INVESTITII…La o saptamana de la preluarea mandatului, noul primar liberal Cristinel Rusu a semnat deja primul sau contract de proiectare si executie. Obiectivul de investitii vizat se numeste „Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor raului Barlad„. Valoarea contractului este de 1.082.138,62…

- Eveniment ANUNȚ de presa / Finalizarea proiectului ,,Rețea de iluminat public in incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria” 27/10/2020 07:00 ANUNȚ DE PRESA Alexandria, 31/10/ 2020 Finalizarea proiectului ,,Rețea de iluminat public in incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”…