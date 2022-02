Primăria Baia Sprie angajează 5 recenzori în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021! Anunț privind inscrierea candidaților pentru personal de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente recensamantului populației și locuințelor runda 2021 in teritoriu PRIMARIA ORAȘULUI BAIA SPRIE INCHEIE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU:un numar de 5 recenzori pentru autorecenzarea asistata (ARA) din orașul BAIA SPRIE MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR: ➢ Participarea la instruirea organizata de UJIR la o data comunicata ulterior ➢ Colectarea datelor in teren:autorecenzarea asistata (ARA): 14.03-15.05.2022 LOCUL DE DESFAȘURARE A… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

