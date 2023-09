Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Maramureș va depune spre finanțare europeana proiectul privind reabilitarea valorificarea in circuitul turistic a Castelului Geza Teleki din localitatea Pribilești. In acest sens, consilierii județeni s-au intalnit marți, 22 august, intr-o ședința extraordinara, in care au aprobat…

- MISTER… Cu DNA pe urme, cei de la Reiser Barlad, societatea Primariei Barlad, au forțat votarea unui proiect de hotarare in Consiliul Local (CL), iar apariția unor anexe ciudate au atras atenția unor consilieri locali vigilenți. In timp ce procurorii DNA cotrobaiau pe la Reiser prin curte, iar toți…

- ANUNȚ PUBLIC Astazi, 02.08.2023, primarul Municipiului Buzau anunța deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a urmatorului act normativ: PROIECT DE HOTARARE NR. 157/02.08.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și inchirierea locuințelor sociale…

- ANUNȚ PUBLIC Astazi, 02.08.2023, primarul Municipiului Buzau anunța deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a urmatorului act normativ: PROIECT DE HOTARARE NR. 157/02.08.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și inchirierea locuințelor sociale…

- Joi, 27 iulie 2023, in municipiul Medgidia a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal. Sedinta a debutat cu zece proiecte de hotarare pe ordinea de zi, toate intrunind cvorumul necesar pentru a fi admise.La primul punct a fost votat proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii…

- Consiliul Local al Municipiului Medgidia este convocat astazi de la ora 16.30 in sedinta ordinara. PROIECTE DE HOTARARI: Proiect de hotarare nr. 128 14.07.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale Medgidia, pe anul 2023. Proiect de hotarare nr. 129 14.07.2023…

- Urmand exemplul celor de la PSD care au dat un semn de viața in acest an, apoi au cazut iar in stare letargica, liberalii din Campulung au scos capul din cada in care ii scufundase primarița Elena Lasconi. Și au gasit ceva care sa-i evidențieze, acel ceva fiind un proiect de hotarare pentru acordarea…

- Consiliului Local al Municipiului Baia Mare: edinta ordinara, joi, 29 iunie 2023, ora 13,00. Ședința se va desfașura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferința ”Cisco Webex”, cu urmatoarea ordine de zi: 1.Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la…