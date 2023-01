Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice și juridice care au in proprietate/folosința terenuri agricole sau silvice, animale domestice sau salbatice crescute in captivitate, utilaje și instalații agricole, construcții etc. in municipiul Deva au obligația sa le declare la Compartimentul Registrul Agricol din cadrul Primariei…

- Incepand cu data de 21 noiembrie 2022, politistii Inspectoratul de Politie Judetean Alba actioneaza pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice. Scopul actiunii este cresterea sigurantei cetateanului, prin activitatile de prevenire…

- Persoanele fizice si juridice care detin fose septice trebuie sa se inscrie intr-un registru de evidenta pana la data de 26 noiembrie 2022, daca fosele sunt deja construite si conectate. Termenul pentru inscrierea in registru este de 120 de zile de la conectarea la sistemul de colectare si/sau epurare…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges reamintește contribuabililor urmatoarele prevederi legislative, referitoare la impozitul pe dividende: Potrivit art. 28 alin. (8^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata: “Persoanele juridice care opteaza pentru repartizarea trimestriala…

- In ședința extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Deva, de astazi, 24 octombrie 2022, a fost aprobata instituirea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, in municipiul Deva. Pe teritoriul administrativ al U.A.T. –…

- La Bistra, figureaza in evidențe 2.636 de contribuabili persoane fizice și 115 persoane juridice care dețin bunuri pe raza comunei. Suma incasata de la persoanele fizice care si-au achitat pana acum aceste datorii la bugetul local este de 333.440 lei. De la persoanele juridice a intrat la bugetul local,…

- ANRE a anunțat, marți, ca platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale la nivel national (POSF) a fost finalizata. In perioada urmatoare ea va deveni funcționala pentru orice persoana fizica sau juridica din Romania. Conform unui comunicat al Autoritații Nationale…