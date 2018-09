Primaria Baia Mare, dezbatere privind Plantul de actiune pentru gestionarea zgomotului

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a avut loc o noua sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Constanta, a carei ordine de zi a cuprins 56 de proiecte de hotarare, alte doua fiind incluse pe ordinea suplimentara. Primarul Decebal Fagadau a declarat, la sfarsitul sedintei, ca a propus spre dezbatere consilierilor locali 58…

- Primaria Sfantu Gheorghe supune dezbaterii publice un proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabila și al Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice in municipiu. Proiectul are la baza intenția depunerii de cereri de finanțare pentru sprijinirea eficienței…

- In cadrul unei sedinte extraordinare desfasurate joi, 26 iulie, consilierii locali baimareni au adoptat proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei Studiu de fezabilitate si indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din…

- Guvernul a adoptat, marti, o ordonanta de urgenta pentru gestionarea deseurilor provenite din ambalaje, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. "Este un act normativ in concordanta (...) cu reglementarile europene in domeniu, precum si cu obiectivele Planului national de gestiune a…

- Astazi, in jurul orei 14.30, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, a efectuat o vizita de lucru la sediul ISU Argeș, acolo unde se afla activat Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, sub coordonarea prefectului Emilian Dragnea. In cadrul ședinței de…

- Primaria Municipiului Bacau anunta publicul interesat asupra dezbaterii « Planurilor de acțiune destinate gestionarii si reducerii zgomotului in Municipiul Bacau » , elaborate in conformitate cu prevederile Hotararii nr.321/2005 privind evaluarea si... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un singur elev din Maramures a reusit in 2018 sa obtina media 10 la Evaluarea Nationala, inainte de contestatii. Este vorba despre Palincas Mihai Andrei de la Scoala Gimnaziala “George Cosbuc” Baia Mare. Urmatorii in top au fost Mardar Andreea Lorena de la Colegiul National “Gheorghe Sincai” Baia Mare,…

- O femeie din Tautii Magheraus a ales sa procedeze corect si sa faca demersuri pentru a restitui un portmoneu care continea peste 1.000 de lei. Femeia, in varsta de 40 de ani, a gasit portmoneul in sediul primariei din oras si, fara a sta pe ganduri, s-a prezentat la sediul politiei, unde l-a predat,…