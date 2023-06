ANUNȚ DE INTERES PUBLIC Referitor la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor in favoarea persoanelor din Municipiul Baia Mare, care nu s-au inscris in cooperativa agricola de producție, conform Legii nr. 123/15.05.2023, art. 27, alin. 2.1, privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicata, va aducem la cunoștința urmatoarele aspecte: (2.1) Detinatorii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere,…