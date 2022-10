Stiri pe aceeasi tema

- „ILUMINARE EFICIENTA ȘI GESTIONARE INTELIGENTA A ENERGIEI IN MUNICIPIUL BAIA MARE“. Municipiul Baia Mare a semnat in 20.08.2021 cu Administratia Fondului de Mediu contractul de finanțare aferent proiectului cu titlul ,,Iluminare eficienta și gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare”.…

- BEL – LAGO DUE S.R.L. adresa: sat Matraca, com Ulmi, str. Principala, nr. 113, cam. 2, județul Dambovița, titular al proiectului REALIZARE LAC PENTRU AGREMENT, PRIN EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE in perimetrul Bucșani 1, propus a fi realizat in extravilanul comunei Bucșani, satul Bucșani, jud. Dambovița,…

- Primaria Baia Mare: In atenția operatorilor economici care vor participa la evenimentul ”SARBATOAREA CASTANELOR 2022”, urmeaza licitația cu strigare! Aducem la cunostinta tuturor operatorilor economici care vor participa la evenimentul “SARBATOAREA CASTANELOR 2022″, in perioada 23 – 25 septembrie 2022,…

- Polițiștii rutieri au verificat legalitatea transporturilor rutiere de marfuri și persoane, pentru reducerea victimizarii populației prin accidente rutiere in care sunt implicate autovehiculele destinate transportului de marfa cu capacitatea de transport mai mare de 2,5 tone sau 3,5 tone, precum și…

- Continue reading ANUNȚ Licitatie pentru inchirierea pe o perioada de 5 (cinci) ani, a unui numar de 5 amplasamente (teren betonat) și a unui numar de 8 mese comerciale a cate 2 mp fiecare, situate pe terasa de flori a cladirii Pieței Centrale din municipiul Bacau, str.Pieții nr.1, aflata in domeniul…

- Cladirile de pe Iuliu Maniu nr. 1 și 3 trec in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și vor fi folosite pentru extinderea Centrului de tineret. Mai multe procese au fost deschise impotriva Primariei de catre persoanele care locuiesc in zona.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 28 iulie 2022, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind protectia avertizorilor in interes public.Potrivit Administratiei Prezidentiale, in scrisoarea transmisa Parlamentului sunt mentionate urmatoarele:"La data de 1 iulie 2022, a fost transmisa…

- Cum poți sa calatorești gratis in Cluj? Cetațenii de acolo pot sa uite de plata pentru transportul in comun. Emil Boc vine cu o noua veste deosebita pentru cei care locuiesc in Cluj. ,,Un nou proiect pilot destinat colectarii selective și reciclarii a fost inaugurat la Cluj-Napoca. In Piața agroalimentara…