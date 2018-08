Stiri pe aceeasi tema

- ’Primaria Municipiului Bacau, cu sediul in Bacau str.Mararesti nr.6, organizeaza concurs de recrutare la sediul institutiei, pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante : 1. Consilier clasa I, grad profesional debutant la Biroul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria Municipiului Bacau, cu sediul in Bacau str.Mararesti nr.6, organizeaza concurs de recrutare la sediul institutiei, pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante: 1. Referent clasa III , grad profesional superior la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria municipiului Medgidia, cu sediul in Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizeaza in perioada 14.08.2018 ndash; 17.08.2018, la sediul Directiei de Gestionare a Domeniului Public si Privat Medgidia, concurs de recrutare personal, constand in proba practica si interviu pentru ocuparea functiei contractuale…

- DIRECȚIA DE ASISTENȚA SOCIALA A MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul instituției din str. Unirii, nr. 8A, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante, funcții publice de execuție de: consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post, Compartimentul…

- Direcția de Asistența Sociala a municipiului Aiud organizeaza la sediul instituției din str. Unirii, nr. 8A, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție publica de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar, Salarizare, Contabilitate.…

- Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau str.Marasesti nr.6, organizeaza concurs in data de 02.07.2018 ora 10,00 proba scrisa si interviul in data de 05.07.2018 la sediul Sectiei Parc Auto, Siguranta Circulatiei Deserviri Auto Interventii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, in data de 11.07.2018, ora 1000, la sediul sau din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției publice vacante de consilier, clasa I, ...

- Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau str.Marasesti nr.6, organizeaza concurs in data de 18.06.2018 ora 10,00 proba scrisa/proba practica si interviul in data de 21.06.2018 la sediul Directiei Salubrizare, Agrement, Parcuri din str. C-tin... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.