Primarul Bacaului a anunțat, vineri, ca municipalitatea a finalizat Regulamentul cu privire la parcarile de domiciliu. “Partea de taxare nu este gandita decat cu un singur scop: sa cream resurse pentru noi locuri de parcare și pentru investiții in fluidizarea traficului”, a declarat primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu. Proiectul de Regulament pentru digitalizarea și utilizarea locurilor de […] Articolul Primaria Bacau a hotarat: abonamentul pentru parcarea de reședința va fi 300 de lei pe an. La Onești este 80 de lei apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .