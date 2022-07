Stiri pe aceeasi tema

- Asociația pentru Promovarea Incluziunii Sociale – APIS, in cadrul Programulului Active Citizens Fund Romania parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021, cu sprijinul finanțatorului ... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Rusia este dispusa sa reia negocierile de pace cu Ucraina, sustine negociatorul sef al rusilor, Vladimir Medinski, potrivit The Guardian. "Rusia nu a refuzat niciodata discutiile", a afirmat Medinski la televiziunea din Belarus. "Noi suntem gata sa continuam dialogul. Inghetarea discutiilor a fost totoal…

- Un grup de oameni inimoși din Piatra Neamț, impreuna cu parintele Valentin Tofan, protoiereul Protopopiatului Piatra Neamt, au amenajat un spatiu creativ si de invatare pentru comunitatea din oraș. Aceștia au adus la viața o veche centrala termica pentru blocuri, care era dezafectata. Proiectul a primit…

- Primul „draft” legat dezvoltarea zonei aflate in nord-estul Timisoarei a fost prezentat astazi la Primaria Timisoara. Actuala administratie isi doreste ca intreaga zona, unde exista deja o serie de constructii, sa se dezvolte armonios, sa fie conectata la transportul public si sa includa inclusiv noul…

- Rușii au capturat centrala nucleara Zaporojie din Ucraina. Oficialii ruși anunța ca sunt pregatiți sa vanda energie electrica, la prețuri foarte mici, in Europa. „Aici, totul este in regula! Suntem pregatiti sa vindem energie electrica Europei. Orice cumparator este binevenit. Este foarte ieftin „,…

- (P) UNIQUE Residence pune la dispoziție și spații Shell & Core pentru activitați comerciale și birouri, la parterul ansamblului Made To Measure din Aleea Maxim Gorki nr. 6, zona Biserica Sfantul Dumitru

- Alexandra Croitoru are 15 ani și este eleva in București. Adolescenta a impresionat juriul de la „Romanii au talent” cu vocea ei, in ediția de vineri seara, 15 aprilie. Dragoș Bucur a fost cel care a apasat Golden Buzz și a trimis-o direct in semifinale. Bunicul ei vitreg canta la chitara, iar Alexandra…

- O echipa de jurnaliști de la CNN a intrat in centrala atomica de la Cernobil și a vazut camerele in care au stat soldații ruși care au ocupat centrala, dupa invazia rusa din Ucraina. Aceștia au locuit in incaperi cu nivel de radiații imens, spun oficialii centralei. „Aici locuiau soldații ruși la centrala…