- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat, sambata seara, ca a cerut sprijinul Guvernului pentru asigurarea furnizarii agentului termic catre abonatii sistemului centralizat de incalzire, care risca sa ramana fara acest serviciu din cauza datoriilor "istorice" si a penalitatilor companiei…

- Aflata și așa in gaura din punct de vedere financiar, societatea de termoficare a Timișoarei trebuie sa scoata bani din piatra seaca. Colterm și Primaria Timișoara au pierdut un proces intentat de E.ON și ar trebui sa plateasca penalitați de 1,4 milioane de euro.

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat marti ca suspenda acordarea sporurilor pentru functionarii care lucreaza cu fonduri europene dupa ce a descoperit ca au fost platite sporuri de 6,5 milioane lei pentru atragerea unei sume de doar un milion de lei.

- Noul primar al Timișoarei a decis sa lase peste o suta dintre angajații instituției pe care o conduce fara sporurile primite pentru ca ar ajuta la implementarea proiectelor din fonduri europene. Conform lui Dominic Fritz, municipalitatea timișoreana a reușit sa traga efectiv din aceste surse nerambursabile…

- Deși ideea supraimpozitarii caselor istorice darapanate e una buna, atat de prost a fost pusa in practica incat toate procese de contestare depuse de proprietari au fost caștigate de aceștia. An de an, Primaria Timișoara a pierdut zeci de asemenea litigii, nereușind sa caștige nici macar unul, spune…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a lasat in urma sa prapad. Noul edil, Dominic Fritz, s-a trezit cu o somație de plata de doua milioane de lei din partea Enel, care amenința ca lasa primaria fara curent daca nu primește banii. Nu doar atat, dar Fritz a aflat ca are și facturi neinregistrate…

- Masura inchiderii piețelor cauzeaza nemulțumire in randul comercianților și a producatorilor. Cateva zeci de piețari care vand in Piața Iosefin s-au strans in pentru a protesta impotriva masurii Comitetului pentru Situații de Urgența. Piața Iosefin din Timișoara e acoperita, iar comercianții se vad…

- Candidatul USR PLUS, Dominic Fritz, a castigat Primaria Timisoara cu aproape 25% de procente in plus fata de primarul in functie, Nicolae Robu. Patru partide au trecut pragul electoral pentru consiliul local, dupa centralizarea rezultatelor pentru 99% din sectii. Dominic Fritz a fost votat de 48.992…