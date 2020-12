Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Arad a decis sa inlocuiasca bradul de Craciun din centrul orasului, dupa ce cetațenii orașului s-au plans pe rețelele de socializare ca este urat. Costurile vor fi suportate de firma care s-a ocupat de amenajarile de sarbatori in oraș, scrie agerpres . La cateva ore dupa ce AGERPRES a publicat…

- Luminitele ce impodobesc Bradul de Craciun din centrul Aradului au fost aprinse joi, la ora 19:00, in prezența primarului Calin Bibarț (PNL) și a zeci de aradeni. Din imaginile postate pe pagina de Facebook a primarului se poate observa cum edilul ajunge in piața alaturi de Moș Craciun și…

- Cel mai scump brad de Craciun din țara costa 100.000 de euro. De el se vor bucura, incepand de marți seara gorjenii. Bradul va straluci in centrul orașului Targu Jiu, anunța observatornews.ro. Acesta a fost cumparat in urma cu patru ani, dar pana acum a fost folosit o singura data. Vorbim…

- In anul electoral 2020, municipalitatea si institutiile din subordinea sa au batut recordul la banii cheltuiti pe publicitate. Din 40 de milioane de lei cheltuiti in mandat, aproape jumatate au mers catre Compania Municipala Publicitate si Afisaj doar anul acesta, potrivit Libertatea.…

- Au început pregatirile de împodobire a orașului. Bradul de Craciun a fost amplasat în Centrul orașului, deși Târgul de Craciun ramâne sub semnul întrebarii în acest an. O postare din spațiul public a strâns zeci…

- Edilul orasului Strasbourg (estul Frantei), ecologista Jeanne Barseghian, a anuntat joi ca municipalitatea anuleaza celebrul targ de Craciun din cauza agravarii situatiei sanitare, renuntand la cele 300 de casute prezente in mod traditional in piata, dar pastrand spectacolele, informeaza AFP, citata…