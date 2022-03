Primaria Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte, aloca 15 milioane de euro in urmatorii doi ani pentru susținerea Programului național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023”. Potrivit proiectului de hotarare care va fi dezbatut de consilierii locali in urmatoarea ședința in plen, „Municipiul Timișoara, in calitate de beneficiar al titlului de Capitala […] Articolul Primaria anunța ca va aloca inca 15 milioane de euro pentru Programul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .