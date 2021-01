Primaria Alba Iulia cumpara aproximativ 34.000 de tone de piatra concasata și balast pentru repararea și intreținerea drumurilor nemodernizate din municipiu, in regie proprie, timp de 2 ani. Valoarea investiției se ridica la peste 1,2 milioane de lei, fara TVA. Primaria Alba Iulia a lansat vineri in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație […] Citește Primaria Alba Iulia cumpara piatra și balast de peste 1,2 milioane de lei pentru repararea drumurilor nemodernizate in Alba24 .