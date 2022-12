Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a facut o scurta calatorie cu unul dintre cele 15 tramvaie noi ce au fost puse in circulatie, sambata, pe linia 41 din Bucuresti. „Este un moment de bucurie pentru Bucuresti, primele 15 din cele 100 de tramvaie pe care le avem contractate cu Astra Arad. In afara de cele…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Adminstratiei a anuntat, miercuri, ca Lugojul va mai primi aproape trei milioane de lei. Proiectul aprobat “Dezvoltarea unui sistem de management urban pentru transportul verde in Municipiul Lugoj, Timiș,” va fi finantat cu 2.929.006 lei. Primarul ales,…

- Primaria Aiud cumpara autobuze electrice și stații de incarcare: Licitația de peste 22 milioane de lei, lansata in SEAP Primaria Aiud cumpara autobuze electrice și stații de incarcare: Licitația de peste 22 milioane de lei, lansata in SEAP Primaria municipiului Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Primaria Ploiesti va achizitiona din fonduri europene 22 de autobuze electrice care le vor inlocui pe cele mai vechi de 17 ani existente in prezent in flota companiei de transport public local, anunta, vineri, municipalitatea intr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primaria Ploiesti va achizitiona din fonduri europene 22 de autobuze electrice care le vor inlocui pe cele mai vechi de 17 ani existente in prezent in flota companiei de transport public local, anunta, vineri, municipalitatea intr-un comunicat de presa.

- Transport metropolitan, intre Alba Iulia și Ciugud: Se cumpara 21 de autobuze electrice printr-un proiect PNRR Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a declarat miercuri, 19 octombrie ca un proiect depus in parteneriat cu Primaria Ciugud a fost aprobat. Este vorba despre un proiect pe PNRR, prin care…

- Primaria cumpara 40 de autobuze electrice articulate de 18 metri, 18 stații de incarcare lente și 6 stații de incarcare rapida. Contractul este estimat la peste 145,9 milioane lei (aproape 30 de milioane de euro).

- Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc primește 3,094 de milioane de lei, fonduri europene nerambursabile, pentru un proiect de creștere a siguranței pacienților in structuri spitalicești publice care utilizeaza fluide medicale.Primarul municipiului Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a ...