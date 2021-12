Primăria Alba Iulia anunță dezbatere publică pentru PUZ-ul noului magazin Kaufland din oraș. Unde va fi construit Primaria Alba Iulia anunța dezbatere publica pentru PUZ-ul noului magazin Kaufland din oraș. Unde va fi construit Primaria Alba Iulia a lansat in consultare publica proiectul privind aprobarea PUZ-ului pentru construcția noului magazin Kaufland din oraș. Compania va construi un al doilea magazin in Alba Iulia, in cartierul Ampoi 1, unde exista deja un alt supermarket Penny, dar și mai multe magazine de cartier. De altfel, pe langa magazinele locale, in oraș […] Citește Primaria Alba Iulia anunța dezbatere publica pentru PUZ-ul noului magazin Kaufland din oraș. Unde va fi construit in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

