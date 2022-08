Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii unei strazi din Alba Iulia, anunțați sa iși faca branșamentele. Primaria va interzice spargerea strazii, dupa asfaltare Primaria municipiului Alba Iulia locuitorii și deținatorii de parcele de teren cu acces de pe strada Alcala de Henares ca au obligația realizarii branșamentelor / racordurilor…

- IMPORTANT, Primaria Razvad face UN ANUNȚ pentru locuitorii strazilor Poiana Mare și Panaghia, din satul Gorgota, lun, 10 iulie 2022 sa se prezinte la sediul primariei Avand in vedere lucrarile de cadastrare generala ce se efectueaza in comunaRazvad, administrația locala solicita locuitorilor strazilor…

- Caravana cu medici - Filiala Oradea se va afla sambata si duminica in localitatea Rosia de Beius, unde va oferi consultatii medicale gratuite locuitorilor din zona - adulti si copii.''De 18 ori pe an, timp de un weekend, Caravana cu medici reuneste o echipa multi-disciplinara (20-30 de medici specialisti,…

- Un sat din Muntii Sebesului, parte componenta a comunei Pianu, depinde in totalitate de cresterea animalelor. De sute de ani, la Purcareti, oamenii traiesc dupa cum le dicteaza natura si transhumanta.

- Aproape 100.000 de locuitori din Mariupol care au ramas in orasul ocupat sunt in pericol de moarte din cauza raspandirii bolilor infectioase, in special a holerei, a declarat Liudmila Denisova, comisarul pentru drepturile omului al Radei Supreme (parlamentul ucrainean).

- Urme de URS in apropierea padurii Mamut și pistei de biciclete. Primaria Alba Iulia atenționeaza locuitorii sa evite zona Primaria Alba Iulia a comunicat vineri ca au fost gasite din nou urme de urs in zona padurii Mamut, a pistei de biciclete și a Parcului Dendrologic. Atenționeaza locuitorii sa evite…

- Doua aeronave militare au bagat joi spaima in locuitorii din Targu Jiu. Avioanele au survolat municipiul in zona centrala, foarte aproape de sol. Mulți localnici s-au speriat și au vorbit despre razboi. In realitate, este vorba de o campanie de promovare a Forțelor Aeriene Romane, care vor sa recruteze…

- Trageri in Poligonul de la Micești. Jandarmii se antreneaza. Atenționari pentru locuitorii din zona Primaria Alba Iulia anunța o noua sesiune de trageri pe Poligonul din Micești, luni 16 mai și pe 23 mai. Astfel, Inspectoratul de Jandarmi Județean “Avram Iancu” Alba informeaza ca, in zilele menționate,…