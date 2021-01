Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 35 de caini care inițial au fost adunați de pe strazile Municipiului Aiud, din cauza ca erau „ai nimanui”, au fost adoptați de iubitori de animale. Pe langa acest lucru, instituția a mai transmis ca, din luna noiembrie 2020, cand a devenit funcțional adapostul pentru caini, pana in prezent…

- Femeia a contestat amenda in instanța motivand ca nu știe sa citeasca și solicita sa fie iertata de fapta aceasta și sa fie anulata plata datoriei de 500 de lei catre stat deoarece nu are pensie de niciun fel, nu are venituri impozabile, nu are autorizație, are doar un ajutor social doar pentru o singura…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12:30, pe raza Municipiului Aiud, in apropiere de supermarket-ul LIDL. Din primele informații este vorba despre o coliziune intre o autocisterna și o autoutilitara. Coliziunea s-a produs dupa ce șoferului de pe autoutilitara i s-ar fi facut rau. Un…

- Primaria Aiud anunța ca au fost montate semafoare cu avertizare sonora pentru persoanele cu deficiențe de vedere din municipiu. „Siguranța pietonala a fost sporita prin dotarea semafoarelor din municipiul Aiud cu dispozitive care emit semnale sonore. Dispozitivele emit semnale sonore mai puternice pe…

- Primaria Aiud a inceput o acțiune de regenerare a Parcului Municipal prin plantarea a nu mai puțin de 106 puieți de castan, ulm, stejar roșu, tei, platan, paltin și mesteacan, in cadrul campaniei „Plantam azi, ne bucuram maine”. „Campania „Plantam azi, ne bucuram maine” continua cu o acțiune de regenerare…

- Un numar de 75 de cireși japonezi au fost plantați, zilele trecute, pe strada Tribun Tudoran din Aiud, in cadrul campaniei „Plantam azi, ne bucuram maine”, iar in aceasta saptamana, Primaria Aiud anunța ca vor mai fi plantați inca 100. „Dupa ce lucrarile de reabilitare de pe strada Tribun Tudoran au…

- Aiudul nu a avut niciodata un adapost pentru caini. Acum are, iar operatorul specializat a capturat in ultimele trei zile un numar de 17 caini vagabonzi de pe domeniul public. „Iubitorii de animale trebuie sa știe faptul ca au posibilitatea sa adopte cațeii aflați in adapostul situat pe strada Tribun…

- La nivelul municipiului Aiud, Comitetul Local pentru Situații de Urgența intrunit astazi, 30.10.2020, a prelungit valabilitatea unor masuri pentru prevenirea și limitarea raspandirii infecțiilor cu virusul SARS-COV-2, dupa cum urmeaza: 1. Se suspenda pentru inca 14 zile activitatea pieței in privința…