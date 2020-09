Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte probabil sa asistam la un haos generalizat la inceput de an scolar, daca nu intelegem exact ce trebuie sa facem pentru a evita aceasta situatie nedorita. Exista riscul ca multi profesori in varsta, si/sau cu boli importante, sa intre in concedii medicale. Apoi, unii parinti nu-si vor lasa…

- Ministrul Educatiei a lansat un apel catre elevi, profesori, dar si catre parinti, sa nu-i stigmatizeze pe cei care s-au imbolnavit de COVID. In plus, Monica Anisie le transmite ca odata cu inceperea noului an scolar, pot pasi cu incredere in unitatile de invatamant. "Daca cumva se intampla sa existe…

- Mai sunt doua saptamani și trei zile pana la inceputul școlii și in acest context se pune problema ce se intampla in cazul in care sunt cazuri confirmate de COVID-19 intr-o școala, intr-o clasa sau un profesor este depistat cu noul coronavirus. Procedura in acest sens este descrisa intr-o hotarare a…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, miercuri, ca motiunea de cenzura depusa de social-democrati va fi supusa votului pe 31 august. „Motiunea de cenzura se va vota luni – 31 august! Guvernul Orban trebuie sa plece!”, a scris Ciolacu, pe Facebook. Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a scris…

- EduPedu.ro este o organizație non-profit și depinde de tine DONEAZA Profesori BREAKING Rezultate Titularizare 2020: S-au afișat rezultatele de la titularizare R.P. 4 august 2020 Citire in 7 minute Niciun comentariu 7128 citiri Rezultatele de la titularizare 2020 s-au afișat pe titularizare.edu.ro și…

- Primaria Orașului Marașești, in parteneriat cu ”Asociația Pro Societate Sf. Ciprian”, Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu Marașești și Școala Nr. 2 Marașești deruleaza proiectul ViaEdu – ”Un viitor mai bun prin educație”, care are ca obiectiv crearea unui set de mecanisme eficiente și inovatoare destinate…

- Au fost repartizați computerizat 2082 elevi din județul Vrancea in invațamantul liceal de stat, 2021 in județul Vrancea și 61 in alte județe. Au fost admiși in etape anterioare repartizarii computerizate: – 269 de elevi la specializari vocationale; – 15 de elevi in invatamantul militar; – 29 de elevi…

- Luni, 2.835 elevi de clasa a VIII-a din Vrancea au sustinut proba scrisa la Limba si literatura romana, prima proba a examenului de Evaluare Nationala din acest an. Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vrancea ne-au comunicat faptul ca, din cei 3.004 elevi inscrisi, 169 au ratat examenul…