Primăria acordă scutiri la plata impozitului pentru proprietarii clădirilor istorice care și-au renovat anul trecut imobilul Primaria Timișoara acorda scutiri la plata impozitului pe cladirile istorice care au fost reabilitate conform prevederilor Legii nr. 153/2011 privind masurile de creștere a calitații arhitectural-ambientale a cladirilor. Proprietarii de cladiri istorice mai pot aplica pentru facilitate pana pe 31 martie. Facilitatea se aplica pe o perioada de 5 ani consecutivi, incepand cu data de ... The post Primaria acorda scutiri la plata impozitului pentru proprietarii cladirilor istorice care și-au renovat anul trecut imobilul appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Executivul Primariei Timisora propune un nou regulament privind reabilitarea cladirilor istorice. Lidera Grupului USR din Consiliul Local, Paula Romocean, este convinsa ca, prin eliminarea ipotecii pe imobil, mult mai multi timisoreni vor accesa bani pentru reabilitarea unor astfel de cladiri. Lucrurile…

- Primaria Timișoara a anunțat ca, in intentenția de a veni in sprijinul proprietarilor persoane fizice care doresc sa reabiliteze cladirile istorice in care locuiesc, ori pe care le dețin, va fi modificat cuantumul finanțarii din bani publici acordat pentru restaurarea acestor imobile și va fi eliminata…

- Decizie importanta legata de programul de reabilitare a cladirilor istorice deținute de mediul privat. Primaria Timișoara vine in sprijinul proprietarilor persoane fizice care doresc sa reabiliteze cladirile istorice in care locuiesc, ori pe care le dețin, prin modificarea cuantumului finanțarii din…

- Regulamentul pentru reabilitarea cladirilor istorice din Timișoara s-ar putea schimba din nou. Proiectul intra, timp de 30 de zile, intr-o etapa de consultare publica. Una dintre principalele schimbari este faptul ca Primaria Timișoara nu mai vrea garanție imobiliara pentru sprijinul financiar acordat…

- Portalul pe care timișorenii iși plateau taxele și impozitele catre primarie a primit o interfața noua, care sa o inlocuiasca pe cea ”antica”. Municipalitatea ne asigura ca e mai buna și mai prietenoasa și ca ofera și mai multe facilitați. Doar utilizatorii vor decide daca e mai buna. Primaria Municipiului…

- Primaria Municipiului Timișoara a efectuat ultima plata pentru achiziția imobilelor din ansamblul Colegiului Național Banațean. Procesul de negociere a inceput in 2014 și s-a concluzionat printr-un contract de vanzare-cumparare in martie 2017. Acesta vizeaza cei 13.000 mp de teren construit și neconstruit,…

- In ultima ședința de CL din acest an la Timisoara au fost luate masuri fiscale privind proprietarii de cladiri istorice. Pentru proprietarii care au finalizat reabilitarea imobilelor istorice, Primaria Municipiului Timișoara acorda scutiri de la plata impozitului. Dupa recepția de finalizare a lucrarii,…

- Opțiunea de plata la oficiile postale a taxelor și impozitelor locale catre Primaria Timișoara va putea fi din nou folosita de catre cetațeni. Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara a finalizat procedura de licitație deschisa pentru atribuirea acordului-cadru de servicii avand ca obiect „Serviciul…