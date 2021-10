Stiri pe aceeasi tema

- Pentru obtinerea Avizului pentru desfasurarea activitatii de comert stradal pentru comercializarea produselor specifice zilei de 1 noiembrie, comerciantii vor depune o solicitare scrisa la sediul Primariei Municipiului Timișoara, camera 12, ghișeele 8 și 9, in perioada 28-29 octombrie, actele necesare…

- Primaria Timișoara a stabilit traseul final al proiectului TREV89, prin care Timișoara va primi o importanta suma de bani din PNRR in vederea reabilitarii mai multor zone din oraș. Este vorba despre un Traseu al Revoluției din 1989, singurul proiect cultural specific al unui municipiu admis din start…

- Caz șocant in Italia! Un copil roman stabilit cu intreaga familie in Italia a cerut ajutorul polițiștilor, dupa ce a trait ani intregi de abuzuri. Copilul in varsta de doar 11 ani a marturisit ca mama lui il bate cu salbaticie daca refuza sa mearga la cerșit, pentru a aduce banii acasa. In cele din…

- Gazeta a aflat ce planuri are Dinamo cu Sorescu. Alb-roșiii vor, mai degraba, sa-și pastreze capitanul de 24 de ani decat sa-l vanda pe o suma mica. Telenovela Deian Sorescu se apropie de final. Cum perioada de mercato s-a inchis aseara in campionatele din Vest, șansele ca jucatorul de banda dreapta…

- Recordul mondial si olimpic stabilit de echipajul feminin de 8+1 al Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost omologat de Guinness World Records, potrivit news.ro. “Barca feminina de 8+1 a Romaniei a stabilit la JO Tokyo 2020 un nou record olimpic si mondial in aceasta proba. Timpul…

- Primaria Timișoara a facut ceea ce numește „studiu de fundamentare privind infiintarea serviciului public pentru administrarea, intretinerea si exploatarea parcarilor din Timisoara, precum si stabilirea formei de administrare a gestiunii serviciului”. Pe baza acestui studiu, poate fi consultat pe site-ul…

- Un caine subnutrit si deshidratat a fost salvat de polițiști, dupa ce a fost abandonat in curtea unei case La data de 04.08.2021, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Hunedoara au fost sesizați de catre o persoana din municipiul Hunedoara cu privire la faptul ca un caine se afla…