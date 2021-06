Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Lugoj intentioneaza sa promoveze Proiectul de hotarare pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare si functionare al Cinematografului „Bela Lugosi” din Municipiul Lugoj, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 28 din 30.03.2015. Proiectul de…

- Panouri fotovoltaice pentru 17 gospodarii izolate din comuna Intregalde: Proiectul „verde” de peste 350.000 de lei, lansat in SEAP Pe teritoriul administrativ al comunei Intregalde exista 17 gospodarii neelectrificate. Prin implementarea acestui proiect gospodariile vor fi electrificate cu ajutorul…

- Primaria a lansat in dezbatere publica regulamentul pentru reabilitarea fațadelor. Municipalitatea poate cofinanța 50% din costurile de reabilitare, iar pentru cazurile sociale, primaria va acoperi in totalitate aceste costuri. "Farmecul Brașovului depinde in mod direct și de felul in care arata fațadele…

- Regulamentul de organizare și funcționare a activitații de voluntariat din cadrul Primariei municipiului Alba Iulia, lansat in consultare publica Marți, 21 aprilie, regulamentul de organizare și funcționare a activitații de voluntariat din cadrul Primariei municipiului Alba Iulia și al serviciilor publice…

- Ministerul de Interne a lansat in dezbatere publica un proiect pentru modificarea Codului Rutier. Principalele propuneri sunt limitarea vitezei pentru bicicliști la 30 de km pe ora și interzicerea folosirii telefoanele mobile pentru pietonii care traverseaza strada pe motiv ca telefonul le distrage…

- In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, Primaria Municipiului Constanța organizeaza joi, 15 aprilie 2021, ora 10:00, o dezbatere publica cu privire la proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului…

- Proiectul prin care se renunța la categorisirea spitalelor in „Covid” și „non-Covid” a fost lansat in dezbatere publica, iar cel care instituie cadrul legal pentru ca testarea Covid-19 sa poata fi facuta și in farmacii a fost deja aprobat in Guvern. Ministerul Sanatații a finalizat și lansat in dezbatere…