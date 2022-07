Primaria a emis documentul! Dobre Fiii SRL reabiliteaza o cladire din municipiul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru firma Gas Port Oil SRL, care doreste sa investeasca in statiunea Mamaia. Gas Port Oil SRL a obtinut autorizatia de construire nr. 682 din data de 20 iulie 2022, pentru desfiintarea imobilului C1 si construirea imobil P 4 cu functiunea…

- Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru compania BYG GNS Development SRL. Este vorba de CU 1590 din data de 12 iulie 2022 pentru societatea mentionata prin care se doreste construiera unui imobil S P 3E locuinte colective, cu locuri, garaj auto in subsol si imprejmuire teren.…

- Bac ADR Litoral SRL prin Baci Iusein a obtinut un certificat de urbanism de la Primaria Constanta pentru edificarea unui imobil in Constanta. Potrivit documenteului emis de Primaria Constanta, este vorba de construirea unui imobil pe strada Spiru Haret nr. 17, bloc ndash; locuinte colective ce va avea…

- Certificatul de urbanism a fost eliberat astazi, 12 iulie Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru SC Orange Romania Communications SA, care va investi in zona Palazu Mare. Mai precis, prin CU 1555 din data de 12 iulie 2022, compania doreste interconectarea si construirea retelei…

- Documentul este valabil 24 de luni Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru o persoana fizica care ridica un imobil pe intr. Smardan nr. 12A si 12 A lot 3, municipiul Constanta. Prin AC 628 din data de 11 iulie 2022, investitorul doreste sa modifice proicetul in timpul executiei…

- AC 500 a fost eliberata de Primaria Constanta pe 21 iunie 2022 Norisan Activ Construct SRL a obtinut de la Primaria Constanta o autorizatie de construire pentru ridicarea unui bloc pe strada Eugen Lovinescu nr. 5A, din Constanta. Prin AC 500 din data de 21 iunie 2022, firma a primit unda verde de la…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constnata. Potrivit ISu Dobrogea evenimentul a avut loc pe strada Interioara 3 in zona COMAT. Din primele informatii un autoturism a intrat intr un stalp de iluminat pe care l a si rupt. O persoana a fost ranita, victima fiind constienta.…

- Documentul a fost emis pe 30 mai 2022 Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Bel Damali SRL, care doreste sa investeasca in municipiul Constanta. Documentul a fost emis pe 30 mai 2022, avand numarul 1049, conform registrului, si vizeaza construirea unui imobil D P Mezanin 4E…