Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Banat” al județului Timiș au avut mult de munca, in ultimele 24 de ore.Conform unui raport postat pe pagina de Facebook a ISU Timiș, pompierii au fost solicitați și au intervenit la 97 de situații de urgența.Pe lista apar situații gen incendii,…

- Alerta in Baia Mare. Incendiu puternic pe strada Mihai Eminescu. O casa a luat foc! Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Baia Mare, pe strada Mihai Eminescu, nr. 24 a izbucnit un incendiu. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Respectand tradiția colindatului in preajma sarbatorilor de iarna, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea, și-a deschis porțile copiilor, elevilor și celor care au dorit sa ureze salvatorilor vranceni, ”Craciun fericit!” Primii care ne-au adus emoția colindului…

- Elevii unei clase a Școlii nr. 8 au fost evacuați, vineri dimineața, din sala in care invațau. Motivul: izbucnirea unui incendiu. Numai ca, din fericire, nu a fost o situație reala, ci doar un exercițiu organizat de ISU, ai carui reprezentanți dau detalii: ”Astazi, Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Viața unei fetițe de 7 zile a fost salvata in curtea ISU Bihor, de catre un medic din dispecerat și un pompier. Fetița era in stop cardiac cardio-respirator cand parinții ei au oprit mașina pompierilor, cerand ajutor, potrivit Mediafax.ro.Sambata, la cațiva metri de la Inspectoratul pentru…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a afirmat, luni, ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta era obligat sa puna la dispozitia anchetatorilor înregistrarea aparuta recent în spatiul public cu primul echipaj al ISU care a ajuns la clubul Colectiv

- La data de 23.10.2019, in intervalul orar 10:00 11:00, Primaria municipiului Constanta prin Directia Tehnic Administrativ ndash; Serviciul Protectie Civila, Securitate, Sanatate in Munca si Situatii de Urgenta, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava a sustinut, in perioadele de primavara/toamna, numeroase campanii de prevenire a incendiilor care au drept cauza focul deschis efectuat pentru arderea miristilor, a resturilor menajere ori a vegetatiei uscate, atat prin emiterea…