Primăria a dat startul curățeniei generale în Sectorul 6 al Capitalei Primarul Sectorului 6 a dat startul, duminica, 28 februarie 2021, celei mai mari campanii de curatenie din istoria Sectorului 6. Aceasta reprezinta o ampla actiune a autoritatii publice locale in toate cartierele Sectorului 6. Peste 150 de lucratori din cadrul Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana (ADPDU) Sector 6, URBAN SA si politisti locali din cadrul Directiei Generale de Politie Locala Sector 6 se vor afla, zilnic, in teren pentru a desfasura actiunile programate. Astfel, tot ceea ce inseamna domeniul public al Sectorului 6: strazi, trotuare, zone verzi, parcurile din sector,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei buzoiene Beceni, liberalul Adrian Burlacu, a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta cu o ambulanța SMURD, dupa ce a incasat o bataie. Acesta susține ca social-democratul Constantin Dumitru – Laurențiu, fostul edil al localitații, a fost cel care i-a aplicat corecția fizica, informeaza…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a anuntat pe Facebook desfiintarea DAFL, o institutie din subordine despre care spune ca este inutila."Am desfiintat DAFL, o institutie inutila a Primariei Sectorului 6, care administra locuintele a doar 300 de chiriasi si care avea cca. 50 de angajati.Chiariasii…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a anuntat pe Facebook desfiintarea DAFL, o institutie din subordine despre care spune ca este inutila."Am desfiintat DAFL, o institutie inutila a Primariei Sectorului 6, care administra locuintele a doar 300 de chiriasi si care avea cca. 50 de angajati.Chiariasii…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a transmis miercuri, 20 ianuarie, prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, mai multe informații referitoare la toaletarea arborilor din municipiul Targu Mureș. ,,Am primit mai multe sesizari referitoare la toaletarea arborilor din Targu Mureș.…

- Campania de vaccinare anti-COVID este de fapt "oglinda actualei guvernari", care nu are un plan coerent si nu informeaza transparent populatia, a declarat luni presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Aceasta campanie de vaccinare este de fapt oglinda actualei guvernari, este cel mai important…

- Salubrizarea și intreținerea spațiilor verzi din Craiova a costat bugetul local peste zece milioane de euro, potrivit execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului pe primele 11 luni ale anului. In proiectul de hotarare care va fi supus la vot in ședința ordinara a Consiliului Local…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat marti o campanie care va dura timp de un an, prin care va incerca sa incurajeze 100 de milioane de persone sa renunte la fumat cu ajutorul Whatsapp si al altor mijloace digitale, relateaza g4media . Campania, axata in special asupra tarilor cu un numar…

- Seria Who Is Romania, prezentata de realizatoarea britanica Tessa Dunlop, a devenit cel mai de succes demers de promovare culturala a tarii anul acesta, dupa cifrele de audienta obtinute in mediul online. Campania a fost derulata la initiativa Institutului Cultural Roman din Londra.…