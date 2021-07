Primăria a anunțat acțiunile care vor avea loc de Ziua Timișoarei Și in acest an orașul va sarbatori Ziua Timișoarei prin acțiuni ce se vor derula pe durata mai multor zile, atat in zona centrala, cat și in cartiere, in organizarea Casei de Cultura a Municipiului Timișoara. Programul artistic va fi unul diversificat, de la muzica pop-rock pana la prelucrari folclorice și muzica clasica și se ... The post Primaria a anunțat acțiunile care vor avea loc de Ziua Timișoarei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

