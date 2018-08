Stiri pe aceeasi tema

- Atac xenofob in Germania fața de o familie de romani. O femeie și copiii ei, de unui și noua ani, au fost loviți și apoi atacați cu spray pe o strada din orașul Halle din Saxonia, scrie nau.ch. Un barbat de 36 de ani a lovit-o pe romanca de 26 de ani in zona gleznelor și a strigat catre ea și copiii…

- Salariu motivant cu plata pe mp! Societate de construcții și Instalatii inca din 1996 cu activitate desfașurata in Romania și Germania angajeaza in condiții extrem de avantajoase : -muncitori calificati amenajari interioare -faianțari și gipsari. Relații suplimentare la nr de telefon: 766555328 . Neacsa…

- Rezultat extraordinar la Campionatele Europene pe echipe de juniori sub 18 ani din Germania. Tinerii condusi de antrenorul FIDE Nad-Titus Petre, se întoarce cu un rezultat formidabil: campioni europeni la baieți și vicecampioane la fete.

- Tragedie de proportii peste hotare! Patru tineri romani au murit inecati, in Germania, intr-o singura zi. Totul s-a petrecut duminica in trei locatii diferite. Una dintre victime, un adolsecent de 19 ani...

- In 2017 numarul de imigranti romani si bulgari in Marea Britanie a fost cu aproximativ 40.000 mare decat in 2016, tendinta generala fiind totusi de scadere comparativ cu anul 2014, se arata in datele Oficiului National de Statistica britanic (ONS).Tendinta generala de scadere inregistrata…

- Moștenirea lui Clovis Fernandes, emblematicul fan al Braziliei, este dusa mai departe de fiii sai. Fanul care a ramas in memoria tuturor la meciul Germania - Brazilia 7-1, din semifinalele Campionatului de 2014, are urmași care duc tradiția mai departe. Copiii suporterului, decedat in martie 2015 dupa…

- Aeroportul Internațional Hamburg din Germania este complet blocat. Conducerea a a suspendat toate zborurile, lasand cateva sute de pasageri in confuzie in incinta cladirii, dupa ce o pana generala de curent a paralizat activitatea aeroportului.

- Condamnat la sapte ani si doua luni de inchisoare pentru escrocherii imobiliare, Ionel Sandner, alias Ionelas Carpaci, a fost introdus in penitenciar dupa aproape doi ani de la pronuntarea sentintei finale, liderul clanului de romi Carpaci refugiindu-se in Germania pentru executarea pedepsei.