Sa asculți radioul in mașina e mai placut decat sa citești o carte, ținand cont ca traim in țara in care, decat sa intri intr-o librarie, mai bine furi ceva dintr-un muzeu. Comparația a fost hapciupalitica, pentru ca, la noi, nu intra in muzee nici macar hoții. Și ce am auzit la radio? O […] The post Primari de moloz first appeared on Ziarul National .