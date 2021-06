Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si alte 16 persoane au fost retinuti in dosarul de frauda electorala in care procurorii au facut descinderi, inclusiv la Primaria Ciorani si la locuinta edilului. Primarul este acuzat de instigare la falsificarea documentelor si evidentelor electorale, in timp ce ceilalti inculpati sunt acuzati de falsificarea acestora. Un numar de 17 persoane, inclusiv primarul comunei Ciorani, sunt retinute in dosarul de frauda electorala privind alegerile locale din aceasta comuna, castigate de PNL si de primarul Marin Voicu cu majoritate confortabila. Surse…