Primar să fii, mandat să ai! Cum să fentezi legea care te declară incompatibil In judetul Iasi, trei comune nu mai au primari (doi, condamnati definitiv, al treilea, decedat), dar numarul acestor unitati administrativ-teritoriale ar trebui sa fie cinci. Primarul din Tg. Frumos isi continua nestingherit mandatul, desi a fost si el condamnat in toamna lui 2016 la un an de inchisoare cu suspendare pentru conflict de interese in forma continuata. Si primarul comunei Siretel a ramas, de asemenea, in functie, cu toate ca a fost condamnat &icir (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie de specialisti europeni a prezentat vineri, la Iasi, studiul de fezabilitate pentru Spitalul Regional de Urgente, primul din cele trei facute din fonduri europene si imprumuturi de la Banca Europeana de Investitii.

- Anul trecut, 33 de romani de pe listele de asteptare pentru un transplant renal au murit. Motivul este binecunoscut in tara noastra: sunt mai multi bolnavi decat donatori.La finalul lui 2017, pe aceste liste de asteptare erau aproape 5.000 de romani, iar in cursul anului au fost efectuate mai putin…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, sustine ca nu exista nicio diferenta intre mineriada din 1990 si ceea ce face Liviu Dragnea, precizand ca armata minerilor a fost inlocuita cu parlamentarii puterii, care au modificat rapid codurile penale.Mihai Chirica sustine, intr-o postare pe…

- D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 20 iunie 2018, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata,…

- Compania județeana Apa Serv SA nu are parte de liniște și nici nu-și poate face planuri mari de viitor, in condițiile in care mai exista restanțe in finalizarea efectiva a proiectului major ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa și apa uzata in județul Neamț”, care trebuia sa fie gata de…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, sustine ca filiala judeteana a PSD va primi un alt sediu in oras, dupa ce va fi evacuata din actualul spatiu intrucat a demolat fara autorizatie un perete interior, edilul transmitandu-i, insa, liderului PSD Iasi ca legea nu poate fi incalcata.Mihai…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, sustine ca decizia recenta a ministrului Educatiei de repartizare pe tara a locurilor bugetate catre institutiile de invatamant superior este profund nedreapta si de-a dreptul jignitoare pentru elita intelectuala a Romaniei....

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, sustine ca decizia recenta a Ministrului Educatiei de repartizare pe tara a locurilor bugetate catre institutiile de invatamant superior este profund nedreapta si de-a dreptul jignitoare pentru elita intelectuala a Romaniei, scrie News.ro. El spune ca in anul…