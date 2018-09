Primar PSD: Și eu simt nevoia uneori să ies în Piața Victoriei „Constat ca declarația pe care am facut-o recent, referitor la romanii care protesteaza in Piața Victoriei și despre care spuneam ca sunt in strada fiindca unii ticaloși nu iși fac treaba sau nu și-o fac așa cum ar trebui, a trezit și interesul unui prezidențiabil, mai precis al domnului Liviu Plesoianu. Am citit opinia dumnealui și vreau sa ii raspund, cu atat mai mult cu cat, domnia sa se dorește Președintele țarii, deci reprezentantul tuturor romanilor. Stimate domnule Pleșoianu, cetațenii care protesteaza in Piața Victoriei sunt romani. Adica, tocmai oamenii carora va doriți sa le fiți Președinte.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

