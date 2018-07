Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a precizat, luni, intr-un comunicat de presa, ca gestul primarului PSD din Pucioasa care a anuntat ca a semnat petitia „Fara Penali” in functii publice este inacceptabil si va fi analizat in forurile statutare a le partidului.

- Vicepresedintele PSD Dambovita, Constantin Ana, primar al localitatii Pucioasa, a semnat initiativa "Fara penali in functii publice", el declarand luni, pentru Agerpres, ca a facut acest lucru la solicitarea unor tineri din USR si ca e "un gest de normalitate". Constantin Ana a precizat ca a semnat…

