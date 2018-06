Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit despre mitingul PSD, dar și despre alte evenimente care vor avea loc sambata in București. „Am avut ieri comandament perntru organizarea celor 15 evenimente care au fost aprobate. Azi am avut din nou o ședința operativa.…

- Un barbat de 52 de ani si un adolescent de 16 ani s-au ales cu dosare penale dupa ce, aflati la volanul unei autoutilitare, respectiv pe un moped, au refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, oamenii legii fiind nevoiti sa ii urmareasca pe fugari. Cei doi s-au ales cu dosare penale pentru o ...

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, s-a reunit marti, de la ora 15.00, pentru a continua dezbaterile pe modificarea Codului penal, a Codului de procedura penala, dar si a Codului de procedura civila.

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, se va reuni marti, de la ora 15.00, pentru a continua dezbaterile pe modificarea Codului penal, a Codului de procedura penala, dar si a Codului de procedura civila.

- Comisia parlamentara speciala condusa de fostul ministru al Justitiei Florin Iordache va incepe, marti, dezbaterile asupra amendamentelor depuse la proiectul privind modificarea Codurilor penale.

- Comisia parlamentara privind legile Justitiei, condusa de fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, incepe joi, de la ora 11.00, dezbaterile pentru modificarea Codului penal, Codului de procedura penala si a Codului de procedura civila.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca la nivelurile doi si trei din ministere exista persoane care "franeaza" unele din proiectele Primariei Capitalei, in favoarea unor "interese personale si de grup".

- Primarul ALDE din Rovinari, Robert Filip, a vorbit din nou despre unele nemultumiri pe care le are in legatura cu lipsa de activitate politica a filialei. „ALDE la nivel central se misca foarte bine, are o crestere in sondaje. La ni...