- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma (PSD), a declarat miercuri, la B1TV, ca liberalii au acceptat cand „stateau foarte prost in sondaje” ca alegerile prezidențiale sa se desfașoare in septembrie, in schimbul comasarii alegerilor locale cu cele europarlamentare, iar acum cand „au crescut un…

- Nimeni nu a fost luat prin surprindere, duminica seara, cand a aflat ca social-democratul Constantin Toma a caștigat un nou mandat de primar al municipiului Buzau. Nici scorul nu a fost o surpriza – peste 67% -, asta deși, in ultimul an, in oraș s-a tot vorbit de o posibila scadere a increderii in Toma,…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma (PSD), a castigat detasat al treilea mandat, el avand peste 60% din voturi, iar social-democratii obtin si majoritatea in Consiliul Local Municipal, conform numaratorii paralele partiale a PSD.

- Astazi, premierul Romaniei, Marcel Ciolacu a votat la Buzau in cadrul dublului scrutin electoral pentru alegerea administrației locale și pentru alegerile europarlamentare. Alaturi de șeful Guvernului au fost primarul municipiului Buzau, Constantin Toma și senatorul Lucian Romașcanu, care au votat la…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Guvernul poate gasi ”soluții pentru structuri de personal mai suple” in cazul angajaților de la Guvern și Parlament care protesteaza nemulțumiți de creșterea salariala de 10% propusa de Ministerul Muncii. Premierul a anuntat ca Executivul aproba majorare…

- „Incepem prin a rezolva unele inechitați existente in randul personalului bugetar. Aprobam o majorare salariala cu 10% in doua tranșe, iunie și septembrie, pentru mai multe categorii de salariați din administrația centrala și locala. Vorbim in special despre angajații din cultura, de la Registrul Comerțului,…

- Guvernul propune majorari salariale pentru bugetari in plin an electoral, dar se confrunta cu presiunea unui deficit bugetar in creștere. Ministerul Muncii a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanța ce vizeaza majorarea salariilor bugetarilor cu 10% in acest an, imparțita in doua tranșe de…

- Bugetarii se plang ca au ramas in urma cu salariile. Zeci de angajați chiar din sanul Guvernului au ieșit in strada sa-și strige nemulțumirile. Premierul Marcel Ciolacu susține ca nu se pot face majorari in momentul actual, ci abia de anul viitor se ia in discuție acest lucru, cand se va face și cererea…