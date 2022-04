Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca a ieșit din sala de plen a Parlamentului Romaniei chiar in momentul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat parlamentarilor romani. Aceasta a spus ca ca ar trebui invitat si Vladimir Putin sa se adreseze deputatilor si senatorilor. Dupa președintele AUR,…

- George Simion, președintele AUR, a fost prezent in aceasta seara la intervenția președintelui Ucrainei in Parlamentul Romaniei. In timp ce Zelenski se adresa senatorilor și deputaților, George Simion, fara a asculta discursul, comunica pe Facebook cu persoanele care ii urmareau live-ul. „Avem 500.000…

- Diana Șoșoaca cere public, intr-un mesaj transmis pe Facebook, boicotarea discursului lui Zelenski, pentru ca ucrainenii au incalcat anumite drepturi ale etnicilor romani in Ucraina, potrivit Realitatea PLUS.„Zelenski urmeaza sa se adreseze Parlamentului Romaniei! Cu ce drept?! Ce vrea sa ne mai transmita…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa astazi Parlamentului Romaniei. Cel care l-a invitat sa transmita un mesaj aleșilor este președintele Senatului, Florin Cițu. Zelenski a mulțumit in repetate randuri țarii noastre pentru sprijinul oferit.Intervenția liderului de la Kiev in fața…

- Vladimir Putin spune in negocierile cu parțile occidentale ca vrea sa ”salveze Ucraina de naziști” și condiționeaza oprirea razboiului de ”denazificarea țarii”, dar bombardeaza Babyn Yar, memorialul Holocaustului, unde sunt comemorați evreii uciși in Kiev in timpul dictatorului nazist Adolf Hitler.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cere o coaliție a țarilor din Est impotriva Rusiei și presiuni pentru a-l obliga pe Vladimir Putin sa se așeze la masa negocierilor. Solicitarea lui Zelenski vine cu puțin timp inainte ca liderii țarilor din Estul Europei, la invitația lui Klaus Iohannis,…

- „Condamnam invazia militara a Rusiei in Ucraina. Suntem ingrijorati de soarta etnicilor romani din nordul Bucovinei si sudul Basarabiei, dar si de amenintarile repetate asupra teritoriului Romaniei. AUR va organiza un protest in fata Ambasadei Federatiei Ruse, la ora 18,00", a anunțat AUR intr-un se…