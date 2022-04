Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Mariupol spune ca rușii au inceput sa transporte cadavrele din oraș in estul țarii, in regiunea Donețk.Primarul din Mariupol, Vadim Boichenko, a confirmat joi rapoartele potrivit carora au fost gasite gropi comune in orasul Mangush din estul tarii, vorbind despre ultima situatie din…

- Cateva rachete rusești au ucis luni (18 aprilie) cel puțin doua persoane in orașul ucrainean Harkov. Reporterii Reuters au vazut cladiri distruse, mașini și cadavrele a doua victime la fața locului. Un barbat, al carui nume nu a fost dat, statea langa un trup acoperit cu o panza. Cand a ridicat capacul,…

- Seful Administratei Regionale de la Harkov, Oleg Sinegubov, a declarat ca in timpul bombardamentelor armatei ruse din regiunea Harkov, si-au pierdut viata zece persoane, printre care si un copil. Alte 11 persoane au fost ranite.

Primarul din Irpin, suburbie a Kievului, a estimat ca aproximativ 200 - 300 de civili au fost uciși in lupte, anunța Mediafax.

- “Iadul pe pamant”. Așa a descris situația din Mariupol, deputatul ucrainean Yaroslav Zhelezniak. Iar situatia in zona chiar este disperata. Mariupol a fost inconjurat de forțele rusești, care au impiedicat crearea de coridoare care sa permita distribuirea ajutorului umanitar. Aproximativ 300.000 de…

- Primarul din Velykoburlutska, Viktor Tereshchenko, ”capturat” joi de catre fortele rusesti a fost eliberat vineri, anunta seful Administratiei Regionale de Stat Harkov, Oleg Syniehubov, citat de News.ro . Viktor Tereshchenko, primarul comunitatii Velykoburlutska din regiunea de nord-est a Ucrainei,…

- „Rușii supun orașul la artilerie sistemica și atacuri aeriene, distrugand infrastructura civila a Cernihivului. In ultimele 24 de ore, 53 de cadavre ale victimelor ucise de ruși au fost aduse la morga. Forțele armate ale Ucrainei riposteaza. Inamicul intra in panica și inregistreaza pierderi”, a spus…

- Potrivit informațiilor distribuite pe rețelele de socializare, atacul s-ar fi produs in regiunea Kerson, unde au loc lupte dure intre cele 2 tabere.In ambulanța s-ar fi aflat raniți grav. iar șoferul vehiculului a murit in urma atacului.