Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Trifu: „Consiliul local a condamnat astazi mai multe cartiere albaiuliene la „veșnicie in noroi” Mircea Trifu: „Consiliul local a condamnat astazi mai multe cartiere albaiuliene la „veșnicie in noroi” Fostul consilier local al municipiului Alba Iulia, Mircea Trifu, și-a exprimat punctul de vedere…

- Stabilitatea leului nu ar fi fost posibila fara intervenția bancii centrale, explica, intr-o analiza ampla despre evoluția principalelor perechi valutare pe final de an, Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul XTB Romania, casa de brokeraj pe bursele internaționale. Cum se poziționeaza moneda naționala…

- Consiliul de administrația al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis, marți, majorarea dobanzii de politica monetara de la 1,5% la 1,75% pe an incepand cu data de 10 noiembrie, potrivit unui comunicat al instituției.Creșterea dobanzii vine ca urmare a creșterii inflației. Rata inflației se situa…

- Lucrarile finanțate din bani publici pot continua fara probleme. Deputații au adoptat proiectul de lege care cuprinde masuri privind ajustarea pretului contractelor de achizitie publica si a contractelor de lucrari aflate in derulare, prin actualizarea preturilor aferente materialelor de constructii…

- Premierul Florin Cițu a lansat joi un atac la adresa guvernatorului BNR Mugur Isarescu pe fondul creșterii prețurilor. „Dinamica prețurilor a depașit estimarile BNR. Bineințeles politica monetara este independenta, deciziile sunt ale BNR, dar cred ca este nevoie de un Comitet de macrostabilitate,…

- “Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 5 octombrie 2021, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50% pe an, de la 1,25% pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2021; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- PSD a prezentat soluțiile pe termen scurt privind creșterea prețurilor la electricitate și gaze naturale, propunand adoptarea unei legi care sa duca la plafonarea prețului la nivelul mediei ultimelor 6 luni și subvenționarea a 50% din scumpirea rezultata in facturile populației, a declarat deputatul…

- Guvernul ia masuri ferme de susținere a romanilor in contextul creșterii prețurilor la energie și gaze naturale in toata Uniunea Europeana Guvernul ia masuri ferme de susținere a romanilor in contextul creșterii prețurilor la energie și gaze naturale in toata Uniunea Europeana Instituim o schema de…