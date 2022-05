Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a omorat in timpul asediului de doua luni asupra Mariupolului de doua ori mai multi oameni decat nazistii in cei doi ani de ocupare a orasului-port, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a spus primarul localitatii, Vadim Boicenko, citat de agenția de știri ucraineana Ukrinform, transmite…

- Oamenii lui Marcel Ciolacu, din esalonul II al PSD, continua sa distribuie propaganda Rusiei: deputatul PSD Daniel Ghita scrie despre „Ucraina nazista", iar un primar al acestui partid il face „saltimbanc" pe Zelenski. Ciolacu nu ia insa nici o masura impotriva lui Ghita, care este sprijinit politic…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat trupele ruse ca ucid aleatoriu civili doar „pentru propria lor placere”, intr-un discurs in fața Consiliului de Securitate al ONU, in care a pus la indoiala chiar statutul Consiliului de Securitate din care face parte și Rusia, potrivit BBC . Zelenski…

- Presedintele rus Vladimir Putin evoca adesea victoria Uniunii Sovietice in fata Germaniei naziste in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial pentru a justifica invazia tarii sale in Ucraina, scrie John Blake intr-o ampla analiza CNN , citata de Mediafax. Cu toate acestea, Putin comite unele dintre…

- Celebra mașina de criptat Enigma , folosita de Germania in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, este scoasa la licitație in cadrul unui eveniment dedicat istoriei tehnicii, care va avea loc joia viitoare, 17 martie, la Casa de Licitații A10 by Artmark .

- Pentagonul nu trimite avioane de razboi Ucrainei. Oficialii militari au exclus ieri orice intenție a Statelor Unite de trimitere de avioane de lupta Ucrainei, conform The Washington Post . Oficialii considera ca un astfel de pas ar putea fi vazut de liderii ruși, drept o „escaladare a conflictului.”…

- Premierul Nicolae Ciuca cede ca Vladimir Putin a mizat pe faptul ca poporul ucrainean nu va lupta, iar țarile din Uniunea Europeana și NATO vor avea poziții diferite. Cel mai bun raspuns la amenințarea din partea Rusiei este ceea ce se intampla in realitate, a afirmat, duminica seara, premierul Romaniei,…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina avanseaza periculos in zona de la Cernobil, aflata foarte aproape de Donetk. Trupele de ocupație rusa incearca sa puna mana pe centrala nucleara de la Cernobil care mai are un reactor funcțional, transmite antena3.ro „Armata ucraineana isi da viata pentru ca tragedia…