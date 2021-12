Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Nationala a Romaniei va fi marcata la Constanta printr o serie de actiuni cu caracter militar si civil.Potrivit reprezxentantilor Primariei Constanta, miercuri, 01 decembrie, la ora 09:00, este programata o festivitate de depunere de coroane la Monumentului Eroilor din Primul Razboi Mondial din…

- Ilie Nastase a fost internat la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, dupa ce s-a infectat cu COVID, transmite Antena 3 . Fostul tenismen este vaccinat, iar starea este una buna. Ilie Nastase a precizat ca singurul simptom pe care l-a avut a fost tusea. „Ma simt bine, nu am nicio problema.…

- Declarațiile autoritaților dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, unde și-au pierdut viața doi pacienți Covid, au fost absolut halucinante. Raed Arafat a incercat sa arunce vina in spatele morților, care, vezi Doamne, erau foarte agitați și au incurcat-o pe infirmiera sa schimbe…

- Premierul interimar Florin Citu sustine ca sistemul medical este suprasolicitat si cere celor cu atributii sa asigure toate masurile pentru siguranta pacientilor. Afirmatiile vin in contextul incendiului de la Spitalul de Boli Infectioase din Ploiesti, in urma caruia doua persoane au decedat, iar o…

- Parcul Municipal se va numi Parcul „Regele Mihai 1 al Romaniei”, a decis Consiliul Local al municipiului Bistrița joi. Vineri, la doar o zi dupa ce consilierul și-au dat okey-ul pentru noul nume al parcului in zona cu pricina a și aparut o statuie cu Regele Mihai I. Pe ordinea de zi a Consiliului Local…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, aflat in aceste zile la Aachen, in Germania, la „Forumul European Carol cel Mare”, unde urmeaza sa primeasca premierul internațional cu același nume, a cerut, vineri, celor din sala sa pastreze un moment de reculegere pentru cei șapte pacienți care au murit in…

- Deputatul Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, atrage atentia ca liberalii se afla la guvernare, in contextul unei noi tragedii intr-un spital public. „Mor oameni sub guvernarea noastra. Ce rusine sa ne tot gasim scuze”, spune Alexandru. „Daca aud, din nou, ca s-a trimis Corpul de control dupa…

- Tragedia petrecuta in aceasta dimineata la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta a ajuns si in atentia presei internationale. Publicatii importante au relatat incidentul si nu au uitat nici de celelate asemenea tragedii petrecute in ultimul an.