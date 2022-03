Cu ocazia zilei de 8 Martie doresc o primavara frumoasa, cu indeplinirea tuturor dorințelor, doamnelor și domnișoarelor din comuna Darmanești! La mulți ani! Primar Emilian Ciolan The post Primar Emilian Ciolan: La mulți ani doamnelor și domnișoarelor din comuna Darmanești! first appeared on Universul argesean .