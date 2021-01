Primar din vestul țării, răpus de Covid 19 Primarul comunei Burjuc din județul Hunedoara a murit dupa ce s-a infectat cu virusul SARS CoV-2. Decesul a fost anunțat de președintele Consiliului Județean Hunedoara care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei. Mesajul de condoleanțe a fost transmis marți de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Acesta a dezvaluit faptul ca primarul comunei Burjuc, […] Articolul Primar din vestul țarii, rapus de Covid 19 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

