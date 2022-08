Primar din Vaslui supărat pe avioanele de luptă ale NATO: „Ne-au risipit norii de ploaie” Locuitorii comunei Ștefan cel Mare din Vaslui sunt extrem de suparați pe NATO și pe avioanele de lupta ale Alianței care s-au trezit sa faca antrenamente chiar deasupra localitații lor. „Ne-au alungat norii de ploaie, iși bat joc de satenii noștri, facand piruiete in aer, sperie animalele pe camp, cainii latra in curți non-stop. Nu fac […] The post Primar din Vaslui suparat pe avioanele de lupta ale NATO: „Ne-au risipit norii de ploaie” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marilena Nedelcu Imbatranirea populației, o realitate cu care se confrunta intreaga planeta, vine la pachet cu creșterea nevoii de servicii medicale. Pentru a face fața, sistemele de sanatate din intreaga lume sunt foarte atente sa pastreze un just echilibru cost-beneficiu prin folosirea corecta a resurselor.…

- Mai multe explozii au loc acum la baza militara aeriana Novofedorivtsi din Crimeea ocupata de ruși, potrivit unor martori și oficialitați. Avioanele ruse care ataca sudul Ucrainei cu rachete decoleaza de obicei de pe acest aerodrom. Locuitorii din apropiere au relatat, citați de Kryminform, ca exploziile…

- Un incendiu de vegetație in Grecia, alimentat de vanturi puternice, a facut ravagii in regiunea muntoasa Penteli, in apropiere de Atena, determinand autoritațile sa ordone evacuarea a cel puțin patru zone și a unui spital, potrivit Reuters. Printre salvatorii care intervin pentru stingerea flacarilor…

- Roman Abramovici a angajat o firma de avocatura americana la cateva zile dupa ce SUA au decis confiscarea a doua dintre avioanele sale private, care au incalcat legile americane privind exporturile si sanctiunile, zburand in Rusia. Avocatii ar percepe peste 1.500 de dolari pe ora pentru serviciile lor,…

- Ce știri mai ruleaza pe televiziunile rusești? Potrivit Agenției Nexta, o televiziune din Rusia susține ca forțele ISIS lupta pentru Ucraina, iar propagandistul Semyon Pegov, cel mai cunoscut blogger rus, a precizat ca, in Ucraina a vazut steagul AL-Qaeda langa steagul Azov. Cu alte cuvinte, in timp…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege al MApN, pentru cumpararea a 32 de avioane de vanatoare F-16 second hand din Norvegia, aeronave vechi de 40 de ani. Avioanele vor fi livrate in stare operaționala, resursa disponibila a acestora asigurand operarea lor pentru o perioada de tranziție, de minimum…

- Armata canadiana acuza ca avioanele sale, care supravegheaza aplicarea sancțiunilor Națiunilor Unite asupra Coreei de Nord, sunt harțuite in mod constant de avioanele Chinei, care zboara atat de aproape de echipajele sale incat piloții „se pot vedea unul pe celalalt”. In unele cazuri, avioanele de razboi…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului american al apararii a declarat ca avansul Rusiei pe frontul de est, in Donbas este foarte aproape de o retragere a armatei ucrainene. John Kirby a explicat, pe 27 mai, intr-o conferința de presa la Pentagon, ca fața de primele zile ale invaziei, rușii se mișca…