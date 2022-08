Stiri pe aceeasi tema

- In 779 de localitați primesc apa restricționat la nivel național, potrivit Apele Romane. Cele mai afectate județe sunt: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Suceava, Neamț, Bacau și Vrancea. Aici, apa este asigurata fie din sursa de apa de suprafața, fie din subteran, noteaza mediafax. Fii la curent…

- ” Grup Serban Holding (BVB: GSH), companie antreprenoriala romaneasca activa in mai multe domenii din agricultura, a achizitionat patru noi baze de depozitare a cerealelor in judetul Bacau. In urma acestei tranzactii, Grup Serban isi extinde capacitatile de depozitare cu 48.530 de tone, o crestere cu…

- ”Actul raspunderii guvernamentale m-a indemnat sa folosesc prima secunda de timp pentru a vedea la fata locului ce se intampla. Motiv pentru care, dupa indeplinirea formala a actului constitutional de a depune juramantul (..) spuneam ca este necesar sa vad la fata locului ce se intampla, stiind ca in…

- Liderii NATO vor decide la summitul NATO de la Madrid din 29-30 iunie intarirea semnificativa a posturii de descurajare pe flancul estic, in condițiile in care Rusia va fi desemnata drept cea mai amenințare la adresa alianței, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Impactul direct al deciziilor…

- Romania va inchide anul agricol 2021/2022 cu o productie stabila, care va aduce si un excedent de export, chiar daca nu va obtine cantitatile de cereale de anul trecut, a declarat pentru Agerpres ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. "Culturile as putea sa le cataloghez ca fiind bune in prezent.…

- Atacul a avut loc in seara zilei de sambata, 11 iunie, și a fost lansat asupra orașului Ciortkiv din regiunea Ternopil, aflata in vestul țarii, relateaza agențiile de presa Unian și Reuters . 22 de persoane au fost ranite in urma loviturii cu rachete care, potrivit informațiilor preliminare, au fost…

- Astazi, 15 mai 2022 a avut loc la Biblioteca Centrala Universitara M. Eminescu din Iasi festivitatea de premiere a Concursului National Stiu si Aplic - Securitatea si sanatatea in munca se dobandeste de pe bancile scolii. Concursul s-a desfasurat la Iasi in perioada 13 - 15 mai 2022, in parteneriat…