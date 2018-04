Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Sebastian Ghița a declarat azi, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, era protectorul procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi și ca, deși SRI ajuta mai multe Parchete, DNA primea mai mult sprijin. "SRI…

- Penitenciarul Codlea are conturile blocate si nu mai poate face plati, dupa ce judecatorii au dat o sentința definitiva care obliga inchisoarea "sa plateasca in solidar (...) daune morale privind conditiile de detentie“.Intr-o postare pe retelele de socializare, Asociatia pentru Siguranta…

- Cluj Napoca va fi primul oras din Romania care va avea un functionar public virtual. Acesta se va numi Antonia. Primarul din Cluj Napoca, Emil Boc, a anuntat ca functionarul public virtual va fi functional incepand cu 15 aprilie. "Va dirija cererile online ale cetatenilor, in prima…

- Peste 200 de pensii speciale la Cluj. Cine incaseaza mai mare suma Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Reprezentantii CJP Cluj au declarat miercuri ca, în total, cuantumul pensiilor…

- Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Aceasta apartine unui fost judecator sau procuror, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii CJP Cluj au declarat, miercuri, corespondentului…

- Un raport al Curții de Conturi arata cum edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, jongleaza cu banul public și vrea sa se transforme intr-un mogul imobiliar pe banii publici. Potrivit surselor din piața imobiliara bucureșteana, apropiați ai edilului Sectorului 3, Robert Negoița, ar fi cumparat…

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Primarul de Sadova din raionul Calarasi, Vladimir Susarenco, afirma ca si localitatea sa este dispusa sa voteze o declaratie simbolica de unire cu Romania. In acest sens, primarul a inceput deja discutiile cu ceilalti consilieri locali, pentru a-i convinge sa i se alature acestei actiuni.