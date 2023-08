Tudor Udrea, primarul comunei Obarșia din județul Olt, a fost prins in partea frontala a unei combine agricole in timp ce incerca sa vada de ce aceasta nu mai funcționeaza. Edilul a fost ranit grav, dupa ce i s-a declanșat o hemoragie masiva, iar echipajul medical chemat in ajutor nu a mai putut sa-l salveze. „La data de 12 august, in jurul orei 20,40, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca o persoana ar fi fost surprinsa și accidentata de un utilaj agricol (combina agricola), pe un teren agricol situat in extravilanul comunei Obarșia, județul…