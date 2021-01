Primar din Gorj: Avem centru de vaccinare, n-avem vaccin Primarul comunei Stoina, din judetul Gorj, este suparat ca centrul de vaccinare din localitatea sa nu functioneaza. Laurentiu Anghel, primarul comunei Stoina, din judetul Gorj, este nemultumit ca centrul de vaccinare din localitatea sa nu functioneaza, desi sapte comune ii sunt arondate: „Avem centru de vaccinare anti-Covid 19, insa nu avem vaccin. Nu stiu daca trebuie sa acuz pe cineva. Poate doar o simpla incompetenta a ministerului de resort. In ciuda polemicilor create, multi cetateni care trebuie sa intre in etapa a-ll-a de vaccinare sunt interesati de acest vaccin. Asa cum am mai spus pe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prin intermediul unei retele de socializare, un edil din Constanta a publicat o scrisoare transmisa de un centru de vaccinare Acolo era mentionat faptul ca la centru sunt arondate mai multe UAT uri din judetul Constanta Arondarile sunt orientative, constantenii putand sa opteze pentru vaccinare la orice…

- Vineri, 8 ianuarie, in a 5-a zi de vaccinare anti-COVID in județul Alba, au fost realizate 280 de imunizari, astfel: 130 la Centrul de vaccinare al Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia, 40 la Centrul de vaccinare al Spitalului Municipal Sebeș, 35 la Centrul de vaccinare al Spitalului Municipal…

- In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 998 de vaccinuri. De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 4.778 de persoane. Situatia campaniei de vaccinare in judetul Timis este urmatoarea: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ:…

- Primarul comunei Burjuc din județul Hunedoara a murit dupa ce s-a infectat cu virusul SARS CoV-2. Decesul a fost anunțat de președintele Consiliului Județean Hunedoara care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei. Mesajul de condoleanțe a fost transmis marți de președintele Consiliului Județean…

- DSP-urile centralizeaza necesarul de vaccinuri din toate centrele de vaccinare arondate și il transmit, pana in ora 13 a zilei anterioare vaccinarii propriu-zise, catre Centrul regional de stocare la care sunt arondate The post Fiecare spital in interiorul caruia se afla organizat un centru de vaccinare…

- Primul roman infectat cu noul coronavirus, un tanar din județul Gorj, a luat virusul din nou: „Eu și virusul incepem sa ne imprietenim”, anunța MEDIAFAX. „Carantina part. 2! Am reușit performanța sa fiu infectat și a doua oara cu Covid-19. Și acum e la fel ca prima data. Eu și virusul incepem…

- La nivel național au fost stabilite trei etape ale vaccinarii anti-Covid-19: • Etapa I – Lucratorii din domeniul sanatații și social;• Etapa a II-a – Populația cu grad ridicat de risc. Lucratori care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale;• Etapa a III-a – Populația generala. La nivelul județului…

- Primaria Pietroșița este lovita de COVID-19.Primarul comunei Pietroșita, Ion Dicu, a fostconfirmat cu COVID-19. The post Primarul comunei Pietroșița, Ion Dicu,confirmat cu COVID-19. APEL la cetațeni sa evite pe cat posibil deplasarile first appeared on Partener TV .